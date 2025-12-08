O escritor André Kondo, de Taubaté, viveu nas ruas durante quatro meses após uma crise pessoal e familiar. O episódio mudou a vida dele e aconteceu depois que ele voltou de uma peregrinação por 50 países do mundo, visitando locais sagrados.
A iniciativa de viver nas ruas aconteceu em um momento de vulnerabilidade emocional, após André perder seu melhor amigo. “Eu me senti culpado por ele ter partido. O meu melhor amigo, Felipe, ele sofreu um acidente e eu me senti culpado por não estar lá para ajudá-lo quando ele quis conversar comigo”, disse ele ao “Que História!”, quadro de OVALE Cast, podcast de OVALE.
Sentindo-se fracassado e deprimido com a situação, André acumulou frustrações ao não conseguir escrever um livro as viagens pelo mundo. Para piorar, ele disse que o pai sentia vergonha dele, o que quase o fez acabar com tudo.
“Quando eu perco o meu melhor amigo, por uma falha que eu achava que era minha, eu perco todo o chão e acabo querendo acabar com tudo, mas não consigo”, confessa.
“No dia do funeral do meu amigo, o pai dele veio falar comigo, ele me chamava de filho também, porque eu passei a infância com ele, com o meu amigo. Ele fala assim, simplesmente, que era para eu escrever um livro para o meu irmão que tinha falecido”, afirmou André.
Que continuou: “E aquilo me deu uma missão, um sentido de vida, algo para me agarrar. Então, mesmo querendo acabar com tudo, eu não podia”, disse.
“Eu lembro muito bem, minha família ficou muito preocupada comigo, porque eu queimei as minhas coisas, joguei fora, doei o que eu tinha, me livrei de todas as minhas coisas. E botei uma mochila nas costas e fui para a rua. E passo quatro meses numa situação assim, sem destino mesmo, nas ruas. E ali que eu começo a perceber.”
Ao retornar para casa, André disse que se sentiu “mais aliviado” e com a chave para escrever seu primeiro livro, cumprindo o que tinha prometido para o pai, que era escrever um livro para o Felipe, o melhor amigo, que se chama “Além do Horizonte”.
Em 2025, André ganhou o Prêmio Jabuti na categoria Juvenil. Ele é autor de mais de 20 livros e recebeu cerca de 400 prêmios, para textos e livros que publicou.
OVALE Cast contou com a participação do repórter especial Xandu Alves. O episódio está disponível nos canais de OVALE no Youtube Spotify, além das redes sociais e no site do jornal.