O escritor André Kondo, de Taubaté, viveu nas ruas durante quatro meses após uma crise pessoal e familiar. O episódio mudou a vida dele e aconteceu depois que ele voltou de uma peregrinação por 50 países do mundo, visitando locais sagrados.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A iniciativa de viver nas ruas aconteceu em um momento de vulnerabilidade emocional, após André perder seu melhor amigo. “Eu me senti culpado por ele ter partido. O meu melhor amigo, Felipe, ele sofreu um acidente e eu me senti culpado por não estar lá para ajudá-lo quando ele quis conversar comigo”, disse ele ao “Que História!”, quadro de OVALE Cast, podcast de OVALE.