O Grupo Nexus realizou, no último dia 25 de novembro, a entrega oficial do projeto da nova recepção da sede do GAIA – “Grupo de Apoio à Inclusão e Autismo” localizada no Urbanova, em São José dos Campos. A iniciativa, idealizada pelo Nexus e assinada pela arquiteta Carolina Maluf, marca mais um importante capítulo das ações sociais que fazem parte dos pilares do grupo, reafirmando seu compromisso com responsabilidade, acolhimento e impacto positivo na comunidade. Pensado com sensibilidade e propósito, o projeto de interiores foi desenvolvido para transformar a recepção do GAIA em um ambiente mais acolhedor, funcional e sensorialmente adequado para as crianças atendidas pela instituição. A proposta buscou unir estética e cuidado emocional, criando um espaço que apoia o bem-estar de famílias, profissionais e, principalmente, das crianças com autismo que passam diariamente pelo local.

As lojas que compõem o Grupo Nexus participaram ativamente do projeto, oferecendo mobiliário, acabamentos, itens de decoração e suporte técnico para garantir que cada detalhe refletisse harmonia e conforto. Essa união entre arquitetura, design e solidariedade evidenciou a força da colaboração entre empresas que compartilham os mesmos valores.