A RMVale terá um fim de semana marcado pelo calor e pelo tempo firme na maior parte das cidades, segundo dados do Climatempo. Enquanto municípios do Vale e do Litoral Norte seguem com predomínio de sol e ausência de chuva, a Serra da Mantiqueira terá condições mais instáveis, com possibilidade de pancadas principalmente à tarde.

Em São José dos Campos, o sábado será de sol, algumas nuvens e névoa no amanhecer. As temperaturas variam entre 16°C e 29°C, sem previsão de chuva. No domingo, o cenário muda pouco: mínima de 17°C, máxima de 30°C, com sol e muitas nuvens ao longo do dia, mas sem chuva. À noite, o céu fica parcialmente limpo.