A RMVale terá um fim de semana marcado pelo calor e pelo tempo firme na maior parte das cidades, segundo dados do Climatempo. Enquanto municípios do Vale e do Litoral Norte seguem com predomínio de sol e ausência de chuva, a Serra da Mantiqueira terá condições mais instáveis, com possibilidade de pancadas principalmente à tarde.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Em São José dos Campos, o sábado será de sol, algumas nuvens e névoa no amanhecer. As temperaturas variam entre 16°C e 29°C, sem previsão de chuva. No domingo, o cenário muda pouco: mínima de 17°C, máxima de 30°C, com sol e muitas nuvens ao longo do dia, mas sem chuva. À noite, o céu fica parcialmente limpo.
Em Taubaté, o fim de semana também será quente e estável. No sábado, a cidade terá mínima de 17°C e máxima de 30°C, com sol e aumento de nuvens à noite, mas tempo firme. No domingo, a mínima sobe para 18°C e a máxima chega aos 31°C, com muitas nuvens à tarde e redução da nebulosidade à noite.
O tempo segue semelhante em Guaratinguetá, onde o sábado terá variação entre 16°C e 30°C, sol e algumas nuvens, sem chuva. No domingo, as temperaturas ficam entre 18°C e 31°C, com sol, muitas nuvens e tempo firme durante todo o dia.
No Litoral Norte, Caraguatatuba terá mais nebulosidade, mas ainda sem condições para chuva. No sábado, a mínima será de 18°C e a máxima de 26°C, com períodos de céu nublado. No domingo, os termômetros variam de 19°C a 27°C, com sol e muitas nuvens à tarde e à noite.
A exceção do fim de semana está em Campos do Jordão, onde o tempo fica bem mais instável. No sábado, a serra terá mínima de 13°C, máxima de 26°C e possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. No domingo, a instabilidade aumenta: mínima de 16°C, máxima de 26°C, com sol entre muitas nuvens e chuvas acompanhadas de trovoadas durante a tarde. À noite, o tempo permanece nublado, mas sem chuva.