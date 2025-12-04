O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), anunciou o retorno do desfile das escolas de samba na cidade para o Carnaval de 2026, após 13 anos.

O retorno foi confirmado em vídeo gravado no gabinete do prefeito, ao lado de representantes das escolas, da nova associação do Carnaval — presidida por Andrezinho — e do presidente da FCCR (Fundação Cultural Cassiano Ricardo), Tom Freitas.