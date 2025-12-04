O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), anunciou o retorno do desfile das escolas de samba na cidade para o Carnaval de 2026, após 13 anos.
O retorno foi confirmado em vídeo gravado no gabinete do prefeito, ao lado de representantes das escolas, da nova associação do Carnaval — presidida por Andrezinho — e do presidente da FCCR (Fundação Cultural Cassiano Ricardo), Tom Freitas.
Os tradicionais desfiles não eram realizados desde 2013 em São José. A interrupção ocorreu porque a antiga Liga das Escolas de Samba não prestou contas do Carnaval de 2012, o que impediu o repasse de recursos públicos e, na prática, suspendeu o evento no ano seguinte.
Desde então, a cidade manteve apenas blocos de rua e programações culturais, mas sem o tradicional cortejo na avenida.
Segundo Anderson, a retomada vem sendo discutida há mais de um ano e só foi possível após a formalização da associação responsável por organizar o Carnaval na cidade. A nova entidade atuará diretamente na coordenação das escolas de samba e na condução do desfile.
A apresentação está prevista para ocorrer entre os dias 13 e 17 de fevereiro de 2026, na Rua 15 de Novembro, no Centro de São José.
“Nós vamos fazer uma coisa simples, mas vai ser um belo de um carnaval, uma bela de uma apresentação lá na Rua 15, com as nossas escolas”, afirmou Anderson.
No vídeo, o prefeito reforça que a retomada é fruto de esforço coletivo e marca um novo capítulo para as agremiações joseenses.