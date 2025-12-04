Um jovem esfaqueou a tia, matou um cachorro e tentou suicídio em Tremembé.
O ataque violento foi registrado na tarde desta última quarta-feira (3), no Jardim Santana, em Tremembé. A ocorrência terminou com a tia, de 52 anos, e o sobrinho, de 25, internados em estado grave no Hospital Regional de Taubaté.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo o boletim de ocorrência, o jovem esfaqueou o cachorro da família após o animal morder a avó.
Transtornado e sob efeito de drogas, segundo o relato de familiares, ele teria usado a faca para atacar o cão e, ao ser impedido, desferiu dois golpes nas costas da tia. Em seguida, o agressor usou a mesma arma para ferir o próprio peito, numa tentativa de suicídio.
Ataque.
O caso aconteceu por volta das 18h20, em uma casa na rua Benedito de Paula. A tia foi socorrida ao pronto-socorro de Tremembé com perfurações e mordidas do cachorro e depois transferida, em estado grave, ao Hospital Regional de Taubaté.
Quando os policiais militares chegaram ao local, encontraram o jovem na calçada, “totalmente transtornado” e gritando o nome da tia. Ele apresentava várias perfurações no tórax e tentou fugir antes de ser detido e levado ao hospital, onde permanece entubado e sob escolta policial.
Faca.
Dentro da residência, peritos recolheram a faca usada no ataque. O cachorro da família não resistiu aos ferimentos. Testemunhas informaram ainda que o agressor admitiu ter esfaqueado o animal, atacado a tia e, logo depois, golpeado a si mesmo.
O caso foi registrado como tentativa de homicídio, maus-tratos a animais e tentativa de suicídio em caráter não criminal. A Polícia Civil segue investigando o episódio e deve ouvir familiares e testemunhas à medida que o estado de saúde dos envolvidos permitir.