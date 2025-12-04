Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O ataque violento foi registrado na tarde desta última quarta-feira (3), no Jardim Santana, em Tremembé. A ocorrência terminou com a tia, de 52 anos, e o sobrinho, de 25, internados em estado grave no Hospital Regional de Taubaté.

Segundo o boletim de ocorrência, o jovem esfaqueou o cachorro da família após o animal morder a avó.

Transtornado e sob efeito de drogas, segundo o relato de familiares, ele teria usado a faca para atacar o cão e, ao ser impedido, desferiu dois golpes nas costas da tia. Em seguida, o agressor usou a mesma arma para ferir o próprio peito, numa tentativa de suicídio.

Ataque.

O caso aconteceu por volta das 18h20, em uma casa na rua Benedito de Paula. A tia foi socorrida ao pronto-socorro de Tremembé com perfurações e mordidas do cachorro e depois transferida, em estado grave, ao Hospital Regional de Taubaté.