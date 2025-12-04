O cantor, compositor e instrumentista Tuia celebra mais de 25 anos de carreira com um espetáculo especial que revisita seus maiores sucessos e homenageia clássicos do Rock Rural, gênero que carrega o legado do folk brasileiro e tem como referência nomes como Zé Rodrix, Tavito e o movimento do Clube da Esquina.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.
Reconhecido como um dos expoentes da nova geração do folk nacional, Tuia já dividiu palcos com importantes artistas da música brasileira e consolida, a cada projeto, sua posição como referência no estilo.
No show “Tuia 25 anos”, o público revisita faixas marcantes da trajetória do artista, como “Flor” — que atingiu o 3º lugar nas rádios de MPB no Brasil, segundo a Crowley —, “Céu”, parceria com Elba Ramalho, “Flores da Manhã”, gravada com Zeca Baleiro e Guarabyra, além do novo single “Sinais”. A música, atualmente entre as mais tocadas nas rádios Nova Brasil FM, Alpha e JB FM, já ultrapassa meio milhão de visualizações no YouTube.
O repertório também reúne grandes clássicos do Rock Rural, entre eles “Paisagem na Janela” (Clube da Esquina), “Romaria” (Renato Teixeira), “Linda Juventude” (14 Bis), “Espanhola”, “Sobradinho” (Sá & Guarabyra), “Casa no Campo” (Tavito e Zé Rodrix) e “Senhorita” (Zé Geraldo). As canções ganham novas leituras em versões de folk rock, mantendo a essência das obras, mas com a personalidade marcante de Tuia no palco.
A apresentação conta ainda com uma banda formada por Fabrício Bill (baixo), Léo Magalhães (guitarra) e Marcos Melo (bateria), garantindo arranjos potentes e atmosfera vibrante.