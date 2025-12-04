Um motociclista de 32 anos morreu em um acidente em rodovia na zonal rural, em Santa Branca. O caso foi registrado preliminarmente como homicídio culposo na direção de veículo automotor, segundo boletim de ocorrência da Polícia Civil.

O acidente aconteceu na noite de quarta-feira (3), por volta das 22h, na altura do número 1 da rodovia Maria Theodoro do Couto Oliveira, em Santa Branca, sentido Guararema, região rural do bairro Kobaischi.