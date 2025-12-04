A Polícia Civil prendeu um homem de 33 anos acusado de matar por estrangulamento uma jovem de 27 anos após ter um pedido de namoro rejeitado.
A Polícia Civil de Chapecó (SC) prendeu um homem de 33 anos apontado como autor do feminicídio de Rafaela de Oliveira, 27 anos. As investigações da Delegacia de Homicídios concluíram que a jovem foi morta por estrangulamento com uma calça jeans, após recusar um pedido de namoro feito pelo suspeito. Este é o segundo caso semelhante registrado na cidade em 2024.
O crime ocorreu no dia 11 de agosto, no bairro Universitário. Rafaela foi encontrada morta sobre a cama, com a calça jeans amarrada ao pescoço. A perícia confirmou que a causa da morte foi asfixia aguda decorrente de estrangulamento mecânico cervical.
Câmeras de segurança registraram o suspeito circulando próximo à casa da vítima durante a madrugada do crime. As imagens foram decisivas para a identificação e localização do acusado.
Durante as diligências, os policiais encontraram também drogas armazenadas no imóvel, que seriam de responsabilidade da vítima. Na casa e em um carro Nissan Versa alugado, foram apreendidos mais de 20 kg de maconha, 2 kg de cocaína e 1 kg de crack.
O suspeito negou ter cometido o homicídio e alegou que esteve no local apenas para comprar entorpecentes. A Polícia Civil, porém, afirma que as provas reunidas contradizem a versão e apontam para um crime premeditado motivado pela rejeição do pedido de namoro.
O caso segue sob investigação e deve ser encaminhado ao Ministério Público.