A Polícia Civil prendeu um homem de 33 anos acusado de matar por estrangulamento uma jovem de 27 anos após ter um pedido de namoro rejeitado.

A Polícia Civil de Chapecó (SC) prendeu um homem de 33 anos apontado como autor do feminicídio de Rafaela de Oliveira, 27 anos. As investigações da Delegacia de Homicídios concluíram que a jovem foi morta por estrangulamento com uma calça jeans, após recusar um pedido de namoro feito pelo suspeito. Este é o segundo caso semelhante registrado na cidade em 2024.