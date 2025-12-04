Uma repórter foi atingida no rosto por uma gaivota enquanto gravava uma matéria para o programa Te Ao with Moana, da emissora Whakaata Maori, na Nova Zelândia.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.
O incidente ocorreu no distrito comercial de Auckland e deixou um corte acima do olho da jornalista. O momento da colisão foi registrado em vídeo, mostrando a ave batendo diretamente em seu rosto. Logo após o impacto, ela exclamou “caramba” e levou as mãos ao ferimento.
Nas redes sociais, a ex-Miss World Nova Zelândia comentou o episódio com bom humor, escrevendo na legenda: “POV: Apenas tentando fazer seu trabalho quando a natureza tem outros planos”.
Apesar do susto e do corte, ela conseguiu receber atendimento após perceber o machucado. O caso gerou grande repercussão online, com muitos internautas reagindo ao vídeo e desejando pronta recuperação à jornalista.