OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
VÍDEO: Gaivota bate no rosto de repórter em gravação para a TV

Por Da redação | Nova Zelândia
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

Uma repórter foi atingida no rosto por uma gaivota enquanto gravava uma matéria para o programa Te Ao with Moana, da emissora Whakaata Maori, na Nova Zelândia.

O incidente ocorreu no distrito comercial de Auckland e deixou um corte acima do olho da jornalista. O momento da colisão foi registrado em vídeo, mostrando a ave batendo diretamente em seu rosto. Logo após o impacto, ela exclamou “caramba” e levou as mãos ao ferimento.

Nas redes sociais, a ex-Miss World Nova Zelândia comentou o episódio com bom humor, escrevendo na legenda: “POV: Apenas tentando fazer seu trabalho quando a natureza tem outros planos”.

Apesar do susto e do corte, ela conseguiu receber atendimento após perceber o machucado. O caso gerou grande repercussão online, com muitos internautas reagindo ao vídeo e desejando pronta recuperação à jornalista.

