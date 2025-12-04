04 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
IMAGENS FORTES

VÍDEO: Líder sindical morre durante debate ao vivo na TV

Por Da redação | República Dominicana
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução

Um homem morreu nesta quarta-feira (3) após sofrer um infarto enquanto participava de um debate ao vivo no programa de TV Café de Diario 55, na República Dominicana. O entrevistado era Mario Ureña, líder sindical do setor de transportes no país.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Ele aguardava sua vez de falar sobre o transporte público e as condições de trabalho dos motoristas quando passou mal repentinamente.

Os demais participantes foram surpreendidos pelo movimento brusco de Ureña, que chegou a derrubar objetos ao chão antes de desmaiar, deslocando a cadeira em que estava sentado.

O programa foi imediatamente interrompido, e as pessoas presentes no estúdio tentaram socorrê-lo.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários