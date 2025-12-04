Um homem morreu nesta quarta-feira (3) após sofrer um infarto enquanto participava de um debate ao vivo no programa de TV Café de Diario 55, na República Dominicana. O entrevistado era Mario Ureña, líder sindical do setor de transportes no país.

Ele aguardava sua vez de falar sobre o transporte público e as condições de trabalho dos motoristas quando passou mal repentinamente.