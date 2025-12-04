Ronald José Salvador Montenegro, de 55 anos, morreu após ser atingido por uma barra de supino em uma academia em Olinda (PE), na última segunda-feira (1).

Durante o exercício, ele perdeu o controle do peso, que caiu sobre seu tórax. Ronald ainda tentou se levantar, mas desabou logo em seguida.