04 de dezembro de 2025
VÍDEO: Homem morre após acidente com barra de supino em academia

Por Da redação | Olinda
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

Ronald José Salvador Montenegro, de 55 anos, morreu após ser atingido por uma barra de supino em uma academia em Olinda (PE), na última segunda-feira (1).

Durante o exercício, ele perdeu o controle do peso, que caiu sobre seu tórax. Ronald ainda tentou se levantar, mas desabou logo em seguida.

Frequentadores da academia prestaram socorro imediato, porém ele não resistiu.

A Polícia Civil aguarda o laudo necroscópico para confirmar a causa da morte, e o caso foi registrado como acidente.

https://www.instagram.com/reel/DR2DNI1kdG-/?l=1

