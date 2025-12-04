04 de dezembro de 2025
RODOVIA

Acesso da Dutra em São José será interditado para obras; SAIBA

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Haverá interdição nesta sexta-feira (5) no acesso do km 147 da via expressa (pista local) da rodovia Presidente Dutra, no sentido Sul, para a avenida Deputado Benedito Matarazzo, em São José dos Campos. O bloqueio ocorrerá em período noturno para a montagem das rampas da nova passarela P6, localizada no km 147+648 da Via Dutra.

Com o objetivo de minimizar os impactos no tráfego urbano e garantir a segurança operacional da montagem das rampas do lado Sul da passarela, a interdição foi planejada para o período noturno. O trecho será interditado das 21h de sexta-feira (5) até às 4h da madrugada de sábado (6).

O bloqueio será total no acesso, pois o posicionamento do guindaste ocupará toda a extensão da via, tornando a interdição necessária para a execução segura da obra. Haverá sinalização no local para orientar os motoristas sobre o fechamento da pista.

A Prefeitura de São José dos Campos orienta os motoristas que utilizam este trecho rotineiramente, em especial nos horários noturnos indicados, a programarem seus deslocamentos com antecedência e a buscarem rotas alternativas, a fim de evitar congestionamentos e garantir a segurança e fluidez do tráfego.

