Haverá interdição nesta sexta-feira (5) no acesso do km 147 da via expressa (pista local) da rodovia Presidente Dutra, no sentido Sul, para a avenida Deputado Benedito Matarazzo, em São José dos Campos. O bloqueio ocorrerá em período noturno para a montagem das rampas da nova passarela P6, localizada no km 147+648 da Via Dutra.

Com o objetivo de minimizar os impactos no tráfego urbano e garantir a segurança operacional da montagem das rampas do lado Sul da passarela, a interdição foi planejada para o período noturno. O trecho será interditado das 21h de sexta-feira (5) até às 4h da madrugada de sábado (6).