Um empresário foi preso na rodovia Presidente Dutra, em Lavrinhas, com um carro de luxo híbrido clonado e uma porção de maconha. Ele foi levado para a Delegacia Seccional de Cruzeiro na noite dessa quarta-feira (3), após abordagem da PRF (Polícia Rodoviária Federal) no km 18 da Dutra, no Vale do Paraíba.

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso aconteceu por volta das 22h30 de quarta-feira (3), na altura do km 18 da Dutra, em Lavrinhas.