Um empresário foi preso na rodovia Presidente Dutra, em Lavrinhas, com um carro de luxo híbrido clonado e uma porção de maconha. Ele foi levado para a Delegacia Seccional de Cruzeiro na noite dessa quarta-feira (3), após abordagem da PRF (Polícia Rodoviária Federal) no km 18 da Dutra, no Vale do Paraíba.
De acordo com o boletim de ocorrência, o caso aconteceu por volta das 22h30 de quarta-feira (3), na altura do km 18 da Dutra, em Lavrinhas.
Segundo o relato da PRF, a equipe foi informada pela Central de Comando e Controle sobre a circulação de um possível veículo clonado, que saiu do estado do Rio de Janeiro em direção a São Paulo. Os policiais permaneceram em prontidão nas proximidades da base operacional em Lavrinhas até que o veículo suspeito passou pela unidade.
Dada a ordem de parada, prontamente acatada, os agentes solicitaram os documentos de praxe do motorista e do veículo. Durante a conversa, o condutor apresentou respostas consideradas contraditórias sobre a compra do automóvel, dizendo inicialmente que o havia adquirido há três dias e, depois, afirmando que a negociação teria ocorrido há cerca de uma semana, sempre em dinheiro vivo.
O homem afirmou ainda ter pago cerca de R$ 50 mil por um veículo cujo valor de mercado, segundo ele próprio, seria de aproximadamente R$ 180 mil, enquanto a tabela de referência apontaria valor próximo de R$ 250 mil. As informações chamaram a atenção da equipe, que decidiu aprofundar a fiscalização.
Na vistoria, os policiais analisaram placas, vidros e outros sinais identificadores do veículo, um GWM Haval H6 Premium HEV, ano de fabricação 2024 e modelo 2025, de cor cinza, emplacado no Rio de Janeiro. Os agentes constataram indícios de adulteração nesses sinais e seguiram para a verificação avançada.
Usando números originais localizados no motor, a PRF conseguiu chegar à verdadeira identificação do carro, que constava nos sistemas como produto de roubo na cidade do Rio de Janeiro, em ocorrência registrada no dia 15 de novembro deste ano, aproximadamente 15 dias antes da abordagem em Lavrinhas.
O carro foi roubado mediante grave ameaça nas proximidades do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, na madrugada do dia 15 de novembro.
Diante da confirmação de que se tratava de um veículo roubado e clonado, o carro foi apreendido e encaminhado para perícia. O empresário, de 41 anos, que conduzia o veículo no momento da abordagem, foi detido e apresentado na delegacia.
Durante a revista no interior do automóvel, a equipe encontrou ainda uma porção de aproximadamente 14 gramas de substância esverdeada semelhante à maconha, que foi apreendida e devidamente lacrada, conforme o registro policial. A droga foi enquadrada na ocorrência como entorpecente em contexto de uso, nos termos da Lei de Drogas.
Crimes.
O caso foi registrado com três naturezas: adulteração de sinal identificador de veículo automotor, localização e apreensão de veículo e ilícito extrapenal de entorpecente, com vítima indicada como a saúde pública.
Após ouvir os policiais rodoviários federais e o motorista, a autoridade policial analisou as versões apresentadas e os demais elementos constantes do boletim de ocorrência. No despacho, o delegado entendeu que havia indícios suficientes de autoria e materialidade do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.
Com isso, o flagrante foi ratificado, e o empresário passou à condição de indiciado, com decretação da prisão em flagrante. Também foi instaurado inquérito policial para aprofundar as investigações, incluindo a origem do veículo, a possível participação de outras pessoas e as circunstâncias da compra abaixo do valor de mercado.
O carro de luxo híbrido, avaliado em mais de R$ 200 mil, permanecerá apreendido à disposição da Justiça e deverá passar por perícia detalhada. O telefone celular do empresário também foi apreendido para eventual análise pericial.