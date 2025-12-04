Uma mulher sequestrou a amante do marido e acabou presa pela Polícia Militar em Ponta Grossa (PR) nesta quinta-feira (4).
Segundo a Polícia Militar do Paraná (PMPR), a suspeita abordou a vítima no supermercado onde ela trabalhava, logo após descobrir a traição. Em seguida, obrigou a mulher a entrar em sua caminhonete e a levou até a região da Estrada dos Alagados, onde a discussão continuou.
A PMPR informou que a esposa confessou o sequestro e que, pelas circunstâncias apuradas, há indícios de que ela pretendia matar a vítima. A ação policial teve início por volta das 7h30, após um chamado por ameaça e porte ilegal de arma.
Durante o patrulhamento, os policiais encontraram uma pistola calibre 6.35, carregada com cinco munições intactas, escondida sob o tapete da caminhonete utilizada no sequestro. A mulher recebeu voz de prisão e foi levada à delegacia para prestar depoimento.
A vítima foi localizada e encaminhada ao atendimento policial. O caso segue sob investigação da Polícia Civil. As informações são do portal aRede.