O ex-delegado geral da Polícia Civil de São Paulo, Ruy Ferraz Fontes, pretendia apresentar ao Ministério Público estadual um dossiê contra pelo menos três servidores da Prefeitura da Praia Grande (SP) por suposto envolvimento em um esquema de fraude em licitações.

O rascunho do documento foi encontrado no notebook de Ferraz após seu assassinato a tiros na cidade da Baixada Santista, em 15 de setembro. Cita ao menos 11 licitações que teriam sido “fraudadas” entre 2021 e 2025 para beneficiar a empresa de câmera de monitoramento Peltier.