Um homem de 31 anos ficou ferido após capotamento de veículo na Rodovia dos Tamoios, na região sudeste de São José dos Campos, na tarde desta quinta-feira (4).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionada por volta das 12h20 para atender ocorrência de acidente de trânsito na Estrada Aeroporto–Tamoios, nas proximidades do bairro Putim.