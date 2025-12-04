04 de dezembro de 2025
ACIDENTE

URGENTE: Homem fica ferido após capotamento de veículo em S. José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

Um homem de 31 anos ficou ferido após capotamento de veículo na Rodovia dos Tamoios, na região sudeste de São José dos Campos, na tarde desta quinta-feira (4).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionada por volta das 12h20 para atender ocorrência de acidente de trânsito na Estrada Aeroporto–Tamoios, nas proximidades do bairro Putim.

No local, constatou-se um veículo capotado e uma vítima do sexo masculino, 31 anos, com sinais vitais estáveis e sem lesões aparentes. O homem foi socorrido ao pronto-socorro da Vila Industrial.

