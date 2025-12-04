A concessionária RioSP vai realizar, entre os dias 8 e 11 de dezembro, a operação de lançamento das vigas do novo Viaduto da Embraer, na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos.
A empresa informou que a intervenção é necessária para o avanço das obras de ampliação e modernização da rodovia no trecho urbano da cidade. A nova obra vai substituir os dois viadutos que existem no local. Os equipamentos serão retirados.
Ao todo, 18 vigas serão içadas e posicionadas sobre a rodovia, em duas etapas distintas, sempre no período noturno para minimizar os impactos ao tráfego. As programações e horários podem sofrer ajustes em caso de condições climáticas adversas ou necessidades operacionais. Confira a programação:
1ª Etapa – Lançamento sobre a pista expressa sul (sentido São Paulo)
Dia 8/12 (segunda-feira)
19h: início dos desvios de tráfego;
21h às 5h: Previsão de lançamento de 5 vigas sobre a pista expressa sul.
Dia 9/12 (terça-feira)
19h: início dos desvios;
21h às 5h: Previsão de lançamento das 4 vigas restantes, concluindo a primeira fase.
Impactos no tráfego: Pista Norte (sentido Rio de Janeiro):
Desvio da expressa para a marginal no km 151 norte
No km 146 da marginal norte, o tráfego segue para a rotatória municipal e retorna à Dutra após o trevo
A operação será realizada sem paralisação total do fluxo
Pista Sul (sentido São Paulo):
Desvio da expressa para a marginal sul no km 143,300
Durante o lançamento das vigas, segundo a RioSP, haverá bloqueios momentâneos com o tráfego fluindo no sistema Pare e Siga, liberados nos intervalos entre as operações de posicionamento.
Nos dias 10 e 11 de dezembro, ocorre a segunda etapa de lançamento sobre a pista expressa norte (sentido Rio de Janeiro). Confira a programação:
2ª Etapa – Lançamento sobre a pista expressa sul (sentido Rio de Janeiro)
Dia 10/12 (quarta-feira)
20h às 5h: desvio da pista expressa norte para a marginal no km 151;
O tráfego seguirá o mesmo padrão de circulação aplicado na 1ª etapa;
A pista sul (sentido São Paulo) não sofrerá impactos durante esta fase.
Dia 11/12 (quinta-feira)
20h às 5h: desvio da pista expressa norte para a marginal no km 151;
O tráfego seguirá o mesmo padrão de circulação aplicado na 1ª etapa;
A pista sul (sentido São Paulo) não sofrerá impactos durante esta fase.
A RioSP reforça que todas as operações serão acompanhadas por equipes de tráfego e sinalização, garantindo segurança aos motoristas e colaboradores.
Para acompanhar atualizações em tempo real, os clientes podem consultar os canais oficiais da concessionária – site e APP. Também serão veiculadas mensagens nos Painéis de Mensagens Variáveis ao logo da Via Dutra.