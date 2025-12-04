04 de dezembro de 2025
RODOVIA

VALE: Supercarga de quase 650 t volta a trafegar hoje na Dutra

Por Da redação | Roseira
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PRF
Supercarga voltou a trafegar na Via Dutra após chuvas
Supercarga voltou a trafegar na Via Dutra após chuvas

Uma carga superdimensionada e seu conjunto transportador, em um total de 647,5 toneladas, trafega na rodovia Presidente Dutra na tarde desta quinta-feira (4).

O conjunto transportador estava parado no km 78 da Dutra, em Roseira, e voltou a circular a partir das 13h30 desta quinta, na pista sentido Rio de Janeiro.

A carga se trata de um transformador gigante de propriedade da Siemens Energy, que segue de Jacareí até Itaguaí (RJ). O conjunto transportador tem 106 metros de comprimento, 5,5m de altura e 6,7m de largura.

O peso da carga declarado é de 268 toneladas, segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), que somado ao peso do conjunto chega a 647,5 toneladas.

A carga estava parada em Roseira por conta da chuva na região. Com a melhora do tempo, o transporte recomeçou nesta quinta. A carga tem previsão de ir até o km 36, em Cachoeira Paulista, com uma parada no km 58, em Guaratinguetá.

