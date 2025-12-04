Uma carga superdimensionada e seu conjunto transportador, em um total de 647,5 toneladas, trafega na rodovia Presidente Dutra na tarde desta quinta-feira (4).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O conjunto transportador estava parado no km 78 da Dutra, em Roseira, e voltou a circular a partir das 13h30 desta quinta, na pista sentido Rio de Janeiro.
A carga se trata de um transformador gigante de propriedade da Siemens Energy, que segue de Jacareí até Itaguaí (RJ). O conjunto transportador tem 106 metros de comprimento, 5,5m de altura e 6,7m de largura.
O peso da carga declarado é de 268 toneladas, segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), que somado ao peso do conjunto chega a 647,5 toneladas.
A carga estava parada em Roseira por conta da chuva na região. Com a melhora do tempo, o transporte recomeçou nesta quinta. A carga tem previsão de ir até o km 36, em Cachoeira Paulista, com uma parada no km 58, em Guaratinguetá.