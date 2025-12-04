Uma carga superdimensionada e seu conjunto transportador, em um total de 647,5 toneladas, trafega na rodovia Presidente Dutra na tarde desta quinta-feira (4).

O conjunto transportador estava parado no km 78 da Dutra, em Roseira, e voltou a circular a partir das 13h30 desta quinta, na pista sentido Rio de Janeiro.