A cabeça de uma idosa de 88 anos foi encontrada dentro de um saco plástico deixado à beira de uma estrada de Lajedo.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A cidade de Lajedo, no Agreste pernambucano, amanheceu em choque nesta quarta-feira (3) após a descoberta da cabeça de Maria Lins de Almeida, 88 anos, que estava desaparecida desde terça-feira (2). O material foi encontrado dentro de um saco plástico abandonado em uma estrada vicinal no bairro Bom Jesus, gerando forte comoção entre moradores e mobilizando equipes policiais.
Dona Maria, conhecida pela simplicidade e pela convivência pacífica, era muito querida na comunidade, o que torna o crime ainda mais brutal e revoltante para quem acompanhou o caso de perto. Moradores se reuniram no local e demonstraram indignação com a violência praticada.
Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil permanecem em diligências para localizar o restante do corpo da vítima e identificar os responsáveis pelo homicídio. As investigações seguem sob rigor máximo devido à gravidade do caso, considerado um dos mais chocantes já registrados no município.
A população, abalada, cobra respostas rápidas e reforço na segurança pública. Lajedo não tinha histórico de crimes com tamanha crueldade, o que aumenta a sensação de insegurança entre os moradores.
A Delegacia de Lajedo reforça que qualquer informação que possa auxiliar na investigação é fundamental. Denúncias podem ser feitas diretamente à unidade policial. Informações anônimas também serão apuradas.