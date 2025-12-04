A cabeça de uma idosa de 88 anos foi encontrada dentro de um saco plástico deixado à beira de uma estrada de Lajedo.

A cidade de Lajedo, no Agreste pernambucano, amanheceu em choque nesta quarta-feira (3) após a descoberta da cabeça de Maria Lins de Almeida, 88 anos, que estava desaparecida desde terça-feira (2). O material foi encontrado dentro de um saco plástico abandonado em uma estrada vicinal no bairro Bom Jesus, gerando forte comoção entre moradores e mobilizando equipes policiais.