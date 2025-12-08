Duas décadas depois de sua estreia na TV, na minissérie “Hoje é dia de Maria”, quando tinha 11 anos, a atriz Carolina Oliveira, nascida em São José dos Campos, mora na Espanha há cinco anos e acabou de rodar um novo projeto no cinema.
Ela é protagonista do filme “Juliana Contra o Jambeiro do Diabo pelo Coração de João Batista”, do diretor Roger Elarrat, o mesmo que a dirigiu no longa “Eu, Nirvana” (2024), no qual ela deu vida à ribeirinha Nirvana, que lhe rendeu prêmio como melhor atriz.
“Filmamos em Belém (PA), em locações incríveis e com muitas cenas no barco. É uma história que tem muito de folclore, de cultura, mas também amor, mistério e um pouco de suspense. Eu já tinha trabalhado com o Roger no longa ‘Eu, Nirvana’, em que fiz uma personagem completamente diferente. Foi muito bom reencontrá-lo em um registro totalmente oposto”, disse Carolina em entrevista ao jornal O Globo.
A atriz acabou de completar 31 anos e mora há cinco em Barcelona, decisão que surgiu de forma intuitiva.
“Sempre escutei muito a minha intuição, e um dia ela me falou: ‘Você tem que ir morar na Espanha’. E eu falei: ‘Mas você está maluca? Eu nem falo espanhol’. Mas eu sempre adorei o cinema espanhol, então comecei a fazer aula, a estudar, e as coisas foram fluindo. Tudo foi funcionando e os caminhos foram se abrindo para eu vir. Resolvi experimentar para ver o que acontecia”, afirmou.
Na Espanha, ela se dedica a novas áreas profissionais. Para além da atuação, ela também se tornou professora de ioga, administra uma agência de marketing e estuda terapia Gestalt, uma abordagem clínica da psicologia.
Ao Globo, ela contou que sua rotina mudou completamente desde a mudança: “Minha rotina no Brasil sempre foi muito corrida, indo de um trabalho para outro, de uma aula para outra. Aqui eu consigo viver uma vida bem mais tranquila. Eu me sinto bem menos cobrada. Não que o mundo me cobrasse muita coisa antes, mas eu sou uma pessoa que me cobro muito. Aqui, consigo me cobrar bastante menos. Eu vou para a minha aula de ioga, para a academia, eu trabalho, mas tento fazer as coisas com mais calma”.
Em janeiro deste ano, a minissérie “Hoje É Dia de Maria”, da TV Globo, completou 20 anos de lançamento. A produção foi protagonizada por Carolina, que tinha 11 anos na época e recebeu uma indicação de “Melhor Atriz” no Emmy, sendo a primeira brasileira a receber tal indicação.
Carolina disse que sempre gostou de descobrir coisas novas e seguir caminhos diferentes. “Comecei a atuar muito nova, com 9 anos, então, acabei não tendo tempo para explorar outras áreas. Obviamente, continuo sendo atriz, mas tenho explorado outras coisas em paralelo. O marketing é uma área de que eu gosto muito. Faço criação de conteúdo, produção e direção criativa para algumas marcas.”
* Com informações do jornal O Globo