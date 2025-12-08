Duas décadas depois de sua estreia na TV, na minissérie “Hoje é dia de Maria”, quando tinha 11 anos, a atriz Carolina Oliveira, nascida em São José dos Campos, mora na Espanha há cinco anos e acabou de rodar um novo projeto no cinema.

Ela é protagonista do filme “Juliana Contra o Jambeiro do Diabo pelo Coração de João Batista”, do diretor Roger Elarrat, o mesmo que a dirigiu no longa “Eu, Nirvana” (2024), no qual ela deu vida à ribeirinha Nirvana, que lhe rendeu prêmio como melhor atriz.