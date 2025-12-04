O comércio na região do Vale do Paraíba e Litoral Norte deve crescer 5% nas vendas em dezembro, em relação ao ano passado. A projeção, feita pelo Sincovat (Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e Região), considera a utilização do 13º salário pelos consumidores e análises de preço baseadas no IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

Dan Guinsburg, presidente do Sincovat, observou que o aumento de 5% deve ser valorizado, pois ocorre após um crescimento já expressivo de 14,3% registrado em dezembro de 2024. O Natal é a data mais importante para o varejo, impulsionada especialmente pelo 13º salário, que neste ano injetará R$ 2,78 bilhões na economia regional.