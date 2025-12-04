O comércio na região do Vale do Paraíba e Litoral Norte deve crescer 5% nas vendas em dezembro, em relação ao ano passado. A projeção, feita pelo Sincovat (Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e Região), considera a utilização do 13º salário pelos consumidores e análises de preço baseadas no IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).
Dan Guinsburg, presidente do Sincovat, observou que o aumento de 5% deve ser valorizado, pois ocorre após um crescimento já expressivo de 14,3% registrado em dezembro de 2024. O Natal é a data mais importante para o varejo, impulsionada especialmente pelo 13º salário, que neste ano injetará R$ 2,78 bilhões na economia regional.
Isso terá impacto direto em setores como supermercados, vestuário, calçados, lojas de departamentos, eletroeletrônicos e decoração. Guinsburg ressalta que o dinheiro extra beneficia todo o varejo, pois o consumidor também o utiliza para reformar a casa, revisar veículos para as viagens de férias, entre outras atividades que movimentam setores correlatos.
Um levantamento realizado pelo Sincovat, com base em dados do IPCA do IBGE de outubro, indicou que alguns dos itens de presente mais procurados na região subiram abaixo da inflação geral, o que representa um benefício para o comprador.
O preço das roupas, por exemplo, subiu em média de 2,89%. Entre os calçados, o preço do tênis subiu 3,63% e o sapato feminino, 3,96%. Brinquedos registraram variação de 1,56% e bicicletas, 3,43%, também abaixo da inflação geral. Entre itens de maior valor agregado, o destaque é o preço do televisor, que recuou 9,51%. O perfume ficou praticamente estável, com alta de 0,11%. Já as joias lideram a maior alta de preços entre os presentes com o percentual de 26,14%.
Além dos preços, outro fator que auxilia no impulsionamento das vendas é o horário de atendimento estendido. De acordo com o Sincovat, os lojistas da RMVale estão autorizados a ampliar o horário de funcionamento desde o dia 1º de dezembro.
A Convenção Coletiva de Trabalho do comércio permite que as lojas fiquem abertas das 7h às 23h na região de Taubaté e Serra da Mantiqueira, e das 8h às 22h nas regiões de Caraguatatuba e São José dos Campos. Nos dias 24 e 31 de dezembro, o limite é até as 18h. Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, a abertura do comércio é permitida somente nas cidades consideradas turísticas.