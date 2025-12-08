Natural de Jacareí, a escritora, pesquisadora e professora universitária Andrea de Barros foi agraciada com o Troféu Cassiano Ricardo na 58ª Semana Cassiano Ricardo, em São José dos Campos. A entrega da honraria ocorreu no sábado (29). Na ocasião, a autora também ministrou a palestra “Uma Aventura Machadiana em Moscou e os Caminhos da Literatura Brasileira”.
Andrea de Barros é doutora em Literatura pela UNICAMP e mestre pela PUC. É autora do livro "Machado de Assis na Rússia - Um percurso sobre a recepção crítica da obra machadiana em solo russo, entre 1960 e 2010". O livro, publicado em 2022, é o resultado de sua tese de doutorado, que detalha a recepção da literatura de Machado de Assis em território soviético.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O trabalho de pesquisa exigiu uma imersão cultural e acadêmica, com um estágio no Instituto de Literatura Mundial A. M. Górki, em Moscou, entre maio e outubro de 2010. Apesar dos desafios de adaptação, a pesquisadora destacou a conexão humana entre os povos. “Aprendi que os russos têm muito em comum com os brasileiros. Somos povos que sabem rir de suas próprias mazelas, que sabem enfrentar dificuldades e desafios com bom humor e inteligência”, afirma.
Ela conseguiu reunir todo o material publicado pelos russos sobre Machado de Assis no período de 1960 a 2010, um acervo único. A intenção na publicação com base nessa coleta foi permitir que “outros pesquisadores possam conhecer e utilizar esse material em suas pesquisas”.
Machado e Dostoiévski são autores pelos quais Andrea tem paixão. Eles funcionaram como um motor para sua carreira e também proporcionaram experiências pessoais transformadoras. A escritora resume: “Dostoiévski e Machado mudaram minha vida”.
Reconhecimento
O Troféu Cassiano Ricardo é concedido anualmente a autores de destaque e relevância cultural para a região do Vale do Paraíba.
Ao ser homenageada, Andrea de Barros expressou gratidão e emoção: “Eu fiquei muito emocionada e honrada quando fiquei sabendo da homenagem. Nem sei bem o que dizer. Eu só agradeço muito por este reconhecimento e o dedico a todas as pessoas que trabalham pelo fortalecimento da literatura e da cultura”.
A autora manifestou ainda a redescoberta de Cassiano Ricardo, a quem considera um dos maiores poetas brasileiros, e creditou esse reencontro ao curador da Semana Cassiano Ricardo, Julio Ottoboni.
Na mesma solenidade, o fotógrafo Ricardo Martins, autor do livro “Os Últimos Filhos da Floresta” povo Yanomami, também foi homenageado.