Natural de Jacareí, a escritora, pesquisadora e professora universitária Andrea de Barros foi agraciada com o Troféu Cassiano Ricardo na 58ª Semana Cassiano Ricardo, em São José dos Campos. A entrega da honraria ocorreu no sábado (29). Na ocasião, a autora também ministrou a palestra “Uma Aventura Machadiana em Moscou e os Caminhos da Literatura Brasileira”.

Andrea de Barros é doutora em Literatura pela UNICAMP e mestre pela PUC. É autora do livro "Machado de Assis na Rússia - Um percurso sobre a recepção crítica da obra machadiana em solo russo, entre 1960 e 2010". O livro, publicado em 2022, é o resultado de sua tese de doutorado, que detalha a recepção da literatura de Machado de Assis em território soviético.

