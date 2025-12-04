A Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da 8ª Delegacia de Polícia, deflagrou, na manhã desta quinta-feira (4), a Operação The Rock, que resultou na prisão preventiva de um homem, de 32 anos, natural do Benim (África) e residente em Santa Catarina. Ele é apontado como operador financeiro no Brasil de uma rede internacional de estelionato eletrônico.

As investigações, iniciadas em setembro de 2025, revelaram que o grupo atuava de forma estruturada e transnacional. A análise dos dados telemáticos demonstrou que os acessos às contas usadas nos golpes eram realizados a partir de um país africano, conforme verificado pelos endereços IP registrados no continente. O investigado preso no Brasil exercia o papel de intermediário financeiro e logístico, realizando recebimentos, movimentações via PIX e suporte operacional ao núcleo estrangeiro.