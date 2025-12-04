A Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da 8ª Delegacia de Polícia, deflagrou, na manhã desta quinta-feira (4), a Operação The Rock, que resultou na prisão preventiva de um homem, de 32 anos, natural do Benim (África) e residente em Santa Catarina. Ele é apontado como operador financeiro no Brasil de uma rede internacional de estelionato eletrônico.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
As investigações, iniciadas em setembro de 2025, revelaram que o grupo atuava de forma estruturada e transnacional. A análise dos dados telemáticos demonstrou que os acessos às contas usadas nos golpes eram realizados a partir de um país africano, conforme verificado pelos endereços IP registrados no continente. O investigado preso no Brasil exercia o papel de intermediário financeiro e logístico, realizando recebimentos, movimentações via PIX e suporte operacional ao núcleo estrangeiro.
O golpe utilizava engenharia social altamente elaborada, com perfis falsos que se passavam pelo ator norte-americano Dwayne Johnson, o “The Rock”. As vítimas eram convencidas de que conversavam diretamente com o artista e, após a criação de vínculo emocional, eram informadas de que teriam sido contempladas com um suposto prêmio internacional de 800 mil euros (quase R$ 5 milhões).
A partir dessa narrativa, o grupo enviava documentos falsificados, fotos de pacotes lacrados, mensagens em inglês e supostos comprovantes de entregas internacionais. Em seguida, exigia pagamentos referentes a taxas, seguros e liberações aduaneiras, sempre por transferências, via PIX, para contas controladas pelo operador financeiro no Brasil.
Uma das vítimas, moradora de Brasília, sofreu prejuízo de R$ 11,6 mil. Outra vítima, no estado de Minas Gerais, teve perdas de aproximadamente R$ 80 mil, confirmando que o esquema operava de forma reiterada e em diversos estados. Há indícios de mais vítimas, que serão identificadas após a análise técnica dos dispositivos apreendidos.
A operação cumpriu dois mandados de busca e apreensão — um em Florianópolis e outro em Itajaí, ambos no estado de Santa Catarina — além de prisão preventiva e bloqueio judicial de valores, todos executados com apoio da Polícia Civil de Santa Catarina. Foram apreendidos aparelhos telefônicos e dispositivos eletrônicos, que serão submetidos à perícia para extração e aprofundamento da investigação sobre os demais membros da organização criminosa.
O investigado responderá por estelionato eletrônico, cuja pena é de quatro a oito anos de reclusão, além de multa. A operação foi concluída com êxito, fortalecendo o combate da PCDF contra organizações criminosas internacionais que praticam golpes digitais contra cidadãos brasileiros.