Após o anúncio do tarifaço determinado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aos produtos brasileiros, o governo Lula se mobilizou para promover um encontro entre o chanceler Mauro Vieira e o secretário de Estado americano, Marco Rubio. O objetivo era tirar a sobretaxa de 40% anunciada por Trump que elevava para 50% a taxa cobrada dos produtos brasileiros.

Reportagem da revista Piauí conta que uma tentativa de negociação ocorreu durante um encontro sigiloso entre o chanceler Mauro Vieira e o secretário de Estado americano, Marco Rubio, conversa que só aconteceu após a intervenção da Embraer.