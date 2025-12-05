Praticamente toda a família é apaixonada por competições de velocidade, ligação que levou os Fittipaldi a construir os próprios veículos. Quem conta essa ligação da família com engenharia e projetos de carros é o próprio Emerson, em entrevista ao OVALE Cast especial 'O Brasil do Futuro'.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A família Fittipaldi se especializou em criar pilotos para as mais diversas categorias do automobilismo, como Emerson Fittipaldi, 78 anos, bicampeão mundial de Fórmula 1 e das 500 milhas de Indianápolis, além de campeão da Fórmula Indy.

Segundo ele, a iniciativa de construir carros veio desde as competições de kart. “Nós fizemos a mini kart com o Mário de Carvalho, que é uma figura. A família Carvalho até hoje tem a fábrica de kart. Aí fizemos a Fórmula V. Eu tinha uma fábrica de volante de Fórmula 1. Quando eu tinha 15 anos, eu comecei patrocinar, deu certo com a ajuda, sempre com a ajuda de Deus. Sozinho você não consegue fazer nada”, disse Emerson.

“E aí os Fórmula V's andavam bem e a gente vendia. Nós chegamos a fazer uns 25 carros. Então, a gente se autopatrocinava. O Wilson [Fittipaldi] também correu de Fórmula V. E aí fizemos o Fit Porsche com um motor de 2 litros, na época lá da Dacom, do Paulo Goulart, que ele importou o motor. E a gente montou um protótipo lindo. Darci já era mecânico. O Ricardo estava começando a trabalhar com a gente, o Ricardo Diniz. Era um carro muito rápido, contou o ex-piloto.

Segundo Emerson, ainda houve outros projetos liderados pela família, como quando eles fizeram um Volkswagen bimotor. “Andava muito rápido, com uma carroceria de fibra de vidro. Então nós tínhamos essa paixão também de construir carro”.