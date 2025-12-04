As fortes chuvas que atingiram cidades do Vale do Paraíba entre a noite de quarta-feira (3) e a madrugada desta quinta-feira (4) provocaram transtornos em áreas urbanas, principalmente em Cachoeira Paulista e Lorena, onde foram registradas ocorrências relacionados a alagamentos.

De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, em Cachoeira Paulista os pontos mais afetados foram o cruzamento da Rua Bernardino de Campos com a Rua São Sebastião, além da Avenida 7 de Setembro e da Rua Carlos Pinto, onde houve acúmulo temporário de água.