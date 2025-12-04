A rede atacadista Atacadão está com 100 vagas temporárias abertas em seis cidades do Litoral Paulista, como Caraguatatuba, Santos, Itanhaém, São Vicente, Guarujá e Praia Grande. As oportunidades são para os cargos de operador de caixa, repositor e repositor de frios, com contratação imediata.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Para participar do processo seletivo, é preciso ser maior de idade e disponibilidade de horário. Não é exigida experiência anterior, o que representa uma excelente oportunidade para quem busca o primeiro emprego ou deseja se recolocar no mercado. A iniciativa reforça o compromisso da rede em gerar empregos e ampliar o acesso a oportunidades no estado.