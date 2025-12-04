04 de dezembro de 2025
OPORTUNIDADES

Com vagas na região, Atacadão vai contratar 100 temporários; VEJA

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Rede tem lojas em várias cidades da região
A rede atacadista Atacadão está com 100 vagas temporárias abertas em seis cidades do Litoral Paulista, como Caraguatatuba, Santos, Itanhaém, São Vicente, Guarujá e Praia Grande. As oportunidades são para os cargos de operador de caixa, repositor e repositor de frios, com contratação imediata.

Para participar do processo seletivo, é preciso ser maior de idade e disponibilidade de horário. Não é exigida experiência anterior, o que representa uma excelente oportunidade para quem busca o primeiro emprego ou deseja se recolocar no mercado. A iniciativa reforça o compromisso da rede em gerar empregos e ampliar o acesso a oportunidades no estado.

Os contratados terão como benefício, refeição no local, vale-transporte ou estacionamento gratuito.

As contratações já estão em andamento, com possibilidade de efetivação. Os interessados podem se inscrever pelo site do Atacadão (clique aqui) ou entregar o currículo diretamente em uma das lojas relacionadas, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.

Outras informações podem ser encontradas no perfil oficial no Instagram, @vagasatacadao.oficial, que divulga detalhes sobre os processos seletivos e oportunidades nas unidades das redes.

