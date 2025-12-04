A rede atacadista Atacadão está com 100 vagas temporárias abertas em seis cidades do Litoral Paulista, como Caraguatatuba, Santos, Itanhaém, São Vicente, Guarujá e Praia Grande. As oportunidades são para os cargos de operador de caixa, repositor e repositor de frios, com contratação imediata.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Para participar do processo seletivo, é preciso ser maior de idade e disponibilidade de horário. Não é exigida experiência anterior, o que representa uma excelente oportunidade para quem busca o primeiro emprego ou deseja se recolocar no mercado. A iniciativa reforça o compromisso da rede em gerar empregos e ampliar o acesso a oportunidades no estado.
Os contratados terão como benefício, refeição no local, vale-transporte ou estacionamento gratuito.
As contratações já estão em andamento, com possibilidade de efetivação. Os interessados podem se inscrever pelo site do Atacadão (clique aqui) ou entregar o currículo diretamente em uma das lojas relacionadas, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.
Outras informações podem ser encontradas no perfil oficial no Instagram, @vagasatacadao.oficial, que divulga detalhes sobre os processos seletivos e oportunidades nas unidades das redes.