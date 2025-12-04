04 de dezembro de 2025
OPERAÇÃO POLICIAL

Tráfico e crime organizado são alvos das polícias em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Operação conjunta entre as polícias Civil e Militar mira o crime
O tráfico de drogas e o crime organizado são alvos de uma operação conjunta das polícias Civil e Militar nesta quinta-feira (4), em Taubaté. A ação é coordenada pela Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais). Estão sendo cumpridos ao menos 25 mandados, sendo 10 de prisão e 15 de busca e apreensão. 

A operação mira suspeitos com envolvimento em atividades criminosas ligadas ao tráfico e outros delitos. As ações ocorrem de forma simultânea em diferentes pontos da cidade.

O nome dos suspeitos não foi divulgado, nem informações sobre possíveis prisões ou apreensões. Um balanço completo da operação deve ser divulgado ao final do dia, detalhando os resultados e os itens recolhidos durante a ação.

A iniciativa reforça o combate ao crime organizado em Taubaté e busca desarticular redes criminosas que atuam na região.

