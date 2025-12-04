O tráfico de drogas e o crime organizado são alvos de uma operação conjunta das polícias Civil e Militar nesta quinta-feira (4), em Taubaté. A ação é coordenada pela Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais). Estão sendo cumpridos ao menos 25 mandados, sendo 10 de prisão e 15 de busca e apreensão.

A operação mira suspeitos com envolvimento em atividades criminosas ligadas ao tráfico e outros delitos. As ações ocorrem de forma simultânea em diferentes pontos da cidade.