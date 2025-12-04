Ubatuba recebe a 4ª edição do Encontro de Carros Antigos e MotoFest. O evento começa na sexta-feira (5) e vai até domingo (7), na Praça de Eventos, na avenida Iperoig. A atração reúne veículos clássicos e raros, além de shows musicais e ações solidárias.
Nesta edição, cada expositor contribui com 1 kg de alimento a ser direcionado ao Fundo Social de Solidariedade do Município.
Durante o evento, a avenida Iperoig terá interdição parcial, com bloqueio de uma das faixas no trecho Centro sentido Perequê-Açu, entre a rua Dom João III e a rua Thomas Galhardo.
Confira a programação
Sexta-feira (5)
- 18h – Abertura Oficial
- 19h – Banda Reprise Inédita
- 21h30 – Black Jack
Sábado (6)
- 10h – Exposição de Carros Antigos e Motos
- 12h – Daniel Ruberti (voz e violão)
- 16h – Banda Braúlio
- 19h – Banda Total
- 21h30 – Banda Sr. Gouveia
Domingo (7)
- 10h – Exposição de Carros Antigos e Motos
- 12h – Daniel Ruberti (voz e violão)
- 18h – Caiçara Band’s
- 20h30 – AutoRockers