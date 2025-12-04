Ubatuba recebe a 4ª edição do Encontro de Carros Antigos e MotoFest. O evento começa na sexta-feira (5) e vai até domingo (7), na Praça de Eventos, na avenida Iperoig. A atração reúne veículos clássicos e raros, além de shows musicais e ações solidárias.

Nesta edição, cada expositor contribui com 1 kg de alimento a ser direcionado ao Fundo Social de Solidariedade do Município.

