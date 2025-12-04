04 de dezembro de 2025
4º MOTOFEST
4º MOTOFEST

Exposição de carros clássicos chega a Ubatuba neste fim de semana

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
4ª edição do Encontro de Carros Antigos e MotoFest
Ubatuba recebe a 4ª edição do Encontro de Carros Antigos e MotoFest. O evento começa na sexta-feira (5) e vai até domingo (7), na Praça de Eventos, na avenida Iperoig. A atração reúne veículos clássicos e raros, além de shows musicais e ações solidárias.

Nesta edição, cada expositor contribui com 1 kg de alimento a ser direcionado ao Fundo Social de Solidariedade do Município.

Durante o evento, a avenida Iperoig terá interdição parcial, com bloqueio de uma das faixas no trecho Centro sentido Perequê-Açu, entre a rua Dom João III e a rua Thomas Galhardo.

Confira a programação

Sexta-feira (5)

  • 18h – Abertura Oficial
  • 19h – Banda Reprise Inédita
  • 21h30 – Black Jack

Sábado (6)

  • 10h – Exposição de Carros Antigos e Motos
  • 12h – Daniel Ruberti (voz e violão)
  • 16h – Banda Braúlio
  • 19h – Banda Total
  • 21h30 – Banda Sr. Gouveia

Domingo (7)

  • 10h – Exposição de Carros Antigos e Motos
  • 12h – Daniel Ruberti (voz e violão)
  • 18h – Caiçara Band’s
  • 20h30 – AutoRockers

