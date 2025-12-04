A Embraer e a Aquarela Analytics, empresa pioneira na utilização de inteligência artificial e análise de dados, realizaram durante dez meses uma avaliação detalhada de mais de dois terabytes de informação com o objetivo de promover uma maior integração dos processos na cadeia de suprimentos.

“O Smart Planning é a mais atualizada ferramenta de dados desenvolvida e integrada para tornar os processos da Embraer mais eficazes”, disse Dimas Tomelin, vice-presidente de Estratégia, Digital e Inovação da Embraer.