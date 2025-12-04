A Embraer e a Aquarela Analytics, empresa pioneira na utilização de inteligência artificial e análise de dados, realizaram durante dez meses uma avaliação detalhada de mais de dois terabytes de informação com o objetivo de promover uma maior integração dos processos na cadeia de suprimentos.
“O Smart Planning é a mais atualizada ferramenta de dados desenvolvida e integrada para tornar os processos da Embraer mais eficazes”, disse Dimas Tomelin, vice-presidente de Estratégia, Digital e Inovação da Embraer.
“Ela consiste num painel de controle interativo sobre os materiais utilizados no processo produtivo das nossas aeronaves, auxiliando o time de planejamento na gestão de compras e níveis de estoque a terem mais previsibilidade em caso de falta ou excesso de materiais graças ao uso de inteligência artificial e um modelo de predição.”
Ao combinar o uso de duas metodologias – Ágil por parte da Embraer – e a Data Culture Methodology, da Aquarela Analytics, o projeto foi dividido em duas fases principais com duração total de dez meses e contou desde a estruturação de Framework para extração, preparação e desenvolvimento dos modelos de IA até as camadas de visualização.
“Durante todo processo aplicamos toda nossa expertise em análise de dados, plataforma e algoritmos de inteligência artificial para melhorar, transformar e integrar o sistema operacional da Embraer. Foi um projeto desafiador, onde em cada etapa, nos aprofundamos e ampliamos o escopo à medida que a complexidade e os resultados eram mensurados. Ficamos muito felizes com o resultado e principalmente, com a parceria estabelecida com a Embraer”, disse Marcos Santos, CEO da Aquarela Analytics.
O Smart Planning não só otimizou o planejamento de estoque da Embraer, mas também permitiu estabelecer uma base sólida para futuras inovações na cadeia de suprimentos. Com a digitalização e maior integração dos dados, foi possível melhorar ainda mais a eficiência operacional, a redução de custos, a qualidade e a relação com os fornecedores e parceiros.
