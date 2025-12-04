Um caso de violência mobilizou a Polícia Civil, a Polícia Militar e os socorristas do Samu na tarde dessa quarta-feira (3), no Jardim Santana, em Tremembé. De acordo com o relato, um sobrinho esfaqueou a tia e matou um cachorro. O ato de violência terminou com duas pessoas internadas em estado grave no Hospital Regional de Taubaté.
Segundo boletim de ocorrência da Polícia Civil, o indiciado, de 25 anos, é sobrinho da vítima, que tem 52 anos. O cachorro da família morreu após ser esfaqueado e o jovem também está hospitalizado, depois de atingir o próprio corpo com a mesma faca em tentativa de suicídio.
O caso aconteceu por volta das 18h20 dessa quarta-feira (3), em uma casa na rua Benedito de Paula, no Jardim Santana, em Tremembé.
O documento registra que o cão da família havia mordido a mãe da tia. Transtornado e sob efeito de drogas, segundo os relatos, o sobrinho teria se armado com uma faca e passado a esfaquear o cachorro. Ao tentar impedir que o sobrinho matasse o animal, a tia foi atingida por dois golpes nas costas.
Após a agressão, equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) socorreram a tia – que também sofreu mordidas do cachorro – ao pronto-socorro de Tremembé. Em seguida, ela foi transferida em estado grave para o Hospital Regional de Taubaté, onde permanece internada.
Policiais militares foram acionados via Copom para atender uma ocorrência de esfaqueamento e maus-tratos a animal. Ao chegarem ao endereço, encontraram o sobrinho na calçada, em frente à residência, “totalmente transtornado” e gritando o nome da tia. Os agentes relataram que havia sangue na camiseta do suspeito.
Os policiais ordenaram que ele levantasse a camiseta e constataram que ele apresentava várias perfurações no tórax. Em seguida, ele teria tentado fugir, mas acabou detido e também foi socorrido ao pronto-socorro de Tremembé. Posteriormente, foi transferido ao Hospital Regional de Taubaté, onde permanece entubado, sob escolta policial.
No imóvel, a perícia recolheu a lâmina que teria sido usada tanto para atacar o cachorro quanto para ferir a tia e o próprio indiciado. O animal, segundo uma das testemunhas, não resistiu aos ferimentos provocados por golpes de faca.
Vítima.
A vítima principal é a tia de 52 anos, moradora da casa onde tudo aconteceu. Ela trabalha como atendente e foi atingida por duas facadas nas costas ao tentar defender o cachorro da família.
O indiciado é o sobrinho de 25 anos. Segundo familiares, ele estaria sob efeito de drogas quando começou a esfaquear o animal e, em seguida, a tia. O boletim de ocorrência aponta que ele próprio admitiu, à irmã da vítima, ter esfaqueado o cão e também atingido a tia antes de golpear o próprio peito.
Também aparecem como partes na ocorrência a avó dele e mãe da tia, que foi mordida pelo cachorro, e outras testemunhas que auxiliaram no socorro e no relato à polícia.
O boletim foi registrado como crime tentado de homicídio e como crime ambiental de abuso a animais, além de “suicídio tentado” em caráter não criminal.