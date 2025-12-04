Um caso de violência mobilizou a Polícia Civil, a Polícia Militar e os socorristas do Samu na tarde dessa quarta-feira (3), no Jardim Santana, em Tremembé. De acordo com o relato, um sobrinho esfaqueou a tia e matou um cachorro. O ato de violência terminou com duas pessoas internadas em estado grave no Hospital Regional de Taubaté.

Segundo boletim de ocorrência da Polícia Civil, o indiciado, de 25 anos, é sobrinho da vítima, que tem 52 anos. O cachorro da família morreu após ser esfaqueado e o jovem também está hospitalizado, depois de atingir o próprio corpo com a mesma faca em tentativa de suicídio.