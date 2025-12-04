Um homem foi preso pela Polícia Militar durante uma tentativa de furto a um estabelecimento comercial de São José dos Campos, na madrugada desta quita-feira (4).

Por volta de 3h, policiais militares do 1º BPM/I, durante patrulhamento preventivo pela avenida Juscelino Kubitschek, no bairro Monte Castelo, atenderam uma ocorrência de alarme disparado em estabelecimento comercial.