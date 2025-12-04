Um homem foi preso pela Polícia Militar durante uma tentativa de furto a um estabelecimento comercial de São José dos Campos, na madrugada desta quita-feira (4).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Por volta de 3h, policiais militares do 1º BPM/I, durante patrulhamento preventivo pela avenida Juscelino Kubitschek, no bairro Monte Castelo, atenderam uma ocorrência de alarme disparado em estabelecimento comercial.
No local, a equipe flagrou um homem pendurado em um tubo galvanizado utilizado para passagem de fiação elétrica. Ele estava sobre a porta de ferro e vidro do comércio, tentando arrombá-la.
Após ser surpreendido, os policiais encontraram com ele faca e mochila contendo vestimentas, carteira e mais duas facas artesanais.
Ao verificar a parte externa, constatou-se corte das fiações do disjuntor, ocasionando queda de energia, além de dano ao tubo galvanizado.
O proprietário foi acionado e confirmou os danos causados. Diante dos fatos, o homem foi conduzido à Central de Flagrantes, onde permaneceu à disposição da justiça.