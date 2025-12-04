04 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

FLAGRANTE

Ladrão é flagrado dentro de tubo de fiação elétrica em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Polícia foi acionada pelo alarme do estabelecimento comercial
Policiais militares do 1º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM-I), durante patrulhamento preventivo pela Avenida Juscelino Kubitschek, no bairro Monte Castelo, prenderam um homem em flagrante na madrugada desta quinta-feira (4) enquanto ele tentava arrombar a porta de um comércio.

A equipe foi acionada após o disparo do alarme do estabelecimento. Ao chegarem ao local, os policiais flagraram o homem pendurado em um tubo galvanizado, destinado à passagem de fiação elétrica, sobre a porta de ferro e vidro do comércio, tentando arrombá-la. Ao verificar a parte externa, a equipe constatou o corte das fiações do disjuntor, o que causou queda de energia, além do dano ao tubo galvanizado.

Em busca pessoal, os policiais localizaram três facas, sendo duas artesanais, uma carteira e roupas em uma mochila. O proprietário do estabelecimento foi acionado e confirmou os danos causados. Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido à Central de Flagrantes, onde permaneceu à disposição da justiça.

