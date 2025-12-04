A pastora belga Malinois Kona, nova integrante do Canil da Polícia Municipal de São Sebastião, participou de sua primeira ação de apreensão de drogas. Com apenas 20 dias de treinamento, o animal colaborou com a corporação na última segunda-feira (1º) em ocorrência no Morro do Vandinho. A ocorrência resultou na apreensão de ilícitos e na prisão de um jovem por tráfico de entorpecentes.
Na ocasião, os agentes realizavam patrulhamento pela rua José Pacini e abordaram dois homens em atitude suspeita. Um deles conseguiu fugir e o outro, K.R.L.L., de 19 anos, que arremessou uma sacola no meio da mata, foi alcançado e preso.
Kona, em sua primeira incursão, conseguiu localizar a sacola que continha 13 porções da droga sintética K2, 49 eppendorfs com cocaína, além de outros 38 vazios. As drogas foram apreendidas e o jovem foi levado para a Delegacia de Polícia, onde foi registrado o boletim de ocorrência por tráfico de entorpecentes.
Quem é Kona
A cadela Kona tem dois anos e sete meses e foi doada há menos de um mês à Polícia Municipal por um morador do bairro Praia Preta. Ela já era adestrada para obediência e disciplina, mas apresentava um temperamento forte.
Em novembro, ela foi levada para a capital brasileira, onde passou por 20 dias de treinamento e, agora, junto ao pastor belga Black e à mascote Beretta, passa a integrar o Canil da Polícia Municipal.
Outros dois cães pastores belgas Malinois, Thor e Paco, não foram aprovados no treinamento e foram doados.