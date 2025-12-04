04 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CANIL DA POLÍCIA

Pastora localiza drogas em sua primeira incursão em S. Sebastião

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Pastora belga Malinois Kona integra o Canil da Polícia Municipal de São Sebastião
Pastora belga Malinois Kona integra o Canil da Polícia Municipal de São Sebastião

A pastora belga Malinois Kona, nova integrante do Canil da Polícia Municipal de São Sebastião, participou de sua primeira ação de apreensão de drogas. Com apenas 20 dias de treinamento, o animal colaborou com a corporação na última segunda-feira (1º) em ocorrência no Morro do Vandinho. A ocorrência resultou na apreensão de ilícitos e na prisão de um jovem por tráfico de entorpecentes.

Na ocasião, os agentes realizavam patrulhamento pela rua José Pacini e abordaram dois homens em atitude suspeita. Um deles conseguiu fugir e o outro, K.R.L.L., de 19 anos, que arremessou uma sacola no meio da mata, foi alcançado e preso.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Kona, em sua primeira incursão, conseguiu localizar a sacola que continha 13 porções da droga sintética K2, 49 eppendorfs com cocaína, além de outros 38 vazios. As drogas foram apreendidas e o jovem foi levado para a Delegacia de Polícia, onde foi registrado o boletim de ocorrência por tráfico de entorpecentes.

Quem é Kona

A cadela Kona tem dois anos e sete meses e foi doada há menos de um mês à Polícia Municipal por um morador do bairro Praia Preta. Ela já era adestrada para obediência e disciplina, mas apresentava um temperamento forte.

Em novembro, ela foi levada para a capital brasileira, onde passou por 20 dias de treinamento e, agora, junto ao pastor belga Black e à mascote Beretta, passa a integrar o Canil da Polícia Municipal.

Outros dois cães pastores belgas Malinois, Thor e Paco, não foram aprovados no treinamento e foram doados.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários