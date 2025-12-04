A pastora belga Malinois Kona, nova integrante do Canil da Polícia Municipal de São Sebastião, participou de sua primeira ação de apreensão de drogas. Com apenas 20 dias de treinamento, o animal colaborou com a corporação na última segunda-feira (1º) em ocorrência no Morro do Vandinho. A ocorrência resultou na apreensão de ilícitos e na prisão de um jovem por tráfico de entorpecentes.

Na ocasião, os agentes realizavam patrulhamento pela rua José Pacini e abordaram dois homens em atitude suspeita. Um deles conseguiu fugir e o outro, K.R.L.L., de 19 anos, que arremessou uma sacola no meio da mata, foi alcançado e preso.

