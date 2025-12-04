Não há previsão para a liberação de imóveis vizinhos ao prédio que corre risco de desabar em Taubaté. A informação é da Defesa Civil Municipal, que interditou o prédio em construção, seis imóveis vizinhos e uma quitinete nessa quarta-feira (3).
Os imóveis vizinhos e a quitinete foram interditados para “mitigar os riscos”, diz a Defesa Civil. O órgão municipal ainda frisou que existe o risco de desabamento da construção de três andares, localizada na avenida Juca Esteves, região central da cidade. A via também está interditada para quem segue no sentido bairro-centro.
A Defesa Civil frisou que o monitoramento no local é constante e que uma nova vistoria só vai acontecer no local após a apresentação de estudos sobre a escoragem e a concretagem do prédio.
O trânsito na rua em prédio que corre risco de desabar em Taubaté foi alterado pela Secretaria de Mobilidade Urbana.
Que vem da Vila São José no sentido Centro deve usar os desvios pela Gastão Câmara Leal, cruzar a Marques do Herval para sair na Travessa do Rafael.
Existia a possibilidade de a rua Juca Esteves operar em mão dupla neste trecho, mas essa ação, por enquanto, não foi colocada em pratica.