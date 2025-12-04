04 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
PRÉDIO EM RISCO

Imóveis interditados em Taubaté seguem sem previsão de liberação

Por Jesse Nascimento | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Defesa Civil
Prédio e imóveis interditados em Taubaté
Prédio e imóveis interditados em Taubaté

Não há previsão para a liberação de imóveis vizinhos ao prédio que corre risco de desabar em Taubaté. A informação é da Defesa Civil Municipal, que interditou o prédio em construção, seis imóveis vizinhos e uma quitinete nessa quarta-feira (3).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os imóveis vizinhos e a quitinete foram interditados para “mitigar os riscos”, diz a Defesa Civil. O órgão municipal ainda frisou que existe o risco de desabamento da construção de três andares, localizada na avenida Juca Esteves, região central da cidade. A via também está interditada para quem segue no sentido bairro-centro.

A Defesa Civil frisou que o monitoramento no local é constante e que uma nova vistoria só vai acontecer no local após a apresentação de estudos sobre a escoragem e a concretagem do prédio.

O trânsito na rua em prédio que corre risco de desabar em Taubaté foi alterado pela Secretaria de Mobilidade Urbana.

Que vem da Vila São José no sentido Centro deve usar os desvios pela Gastão Câmara Leal, cruzar a Marques do Herval para sair na Travessa do Rafael.

Existia a possibilidade de a rua Juca Esteves operar em mão dupla neste trecho, mas essa ação, por enquanto, não foi colocada em pratica.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários