Não há previsão para a liberação de imóveis vizinhos ao prédio que corre risco de desabar em Taubaté. A informação é da Defesa Civil Municipal, que interditou o prédio em construção, seis imóveis vizinhos e uma quitinete nessa quarta-feira (3).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os imóveis vizinhos e a quitinete foram interditados para “mitigar os riscos”, diz a Defesa Civil. O órgão municipal ainda frisou que existe o risco de desabamento da construção de três andares, localizada na avenida Juca Esteves, região central da cidade. A via também está interditada para quem segue no sentido bairro-centro.