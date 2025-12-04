A cidade de Aparecida, em São Paulo, celebra 97 anos de emancipação político-administrativa no dia 17 de dezembro, e a administração municipal preparou um calendário de eventos para todo o mês. Sob o lema “Aparecida rumo aos 100 anos”, a programação busca valorizar a identidade local, abrangendo atividades de esporte, cultura, música e ações sociais. Um dos pontos altos da celebração será a confecção de um bolo de 97 metros para distribuição ao público.

O calendário de eventos inclui rituais tradicionais da cidade, como o Desfile Cívico e a entrega do Relógio das Flores, a chegada do Trem Iluminado e a realização de dois dias de rodas de samba no primeiro final de semana do mês. Também estão programadas diversas edições do “Show na Praça”para os dias 12, 13, 20, 26 e 27 de dezembro, todas na Praça Dr. Benedito Meirelles.

