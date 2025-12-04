A cidade de Aparecida, em São Paulo, celebra 97 anos de emancipação político-administrativa no dia 17 de dezembro, e a administração municipal preparou um calendário de eventos para todo o mês. Sob o lema “Aparecida rumo aos 100 anos”, a programação busca valorizar a identidade local, abrangendo atividades de esporte, cultura, música e ações sociais. Um dos pontos altos da celebração será a confecção de um bolo de 97 metros para distribuição ao público.
O calendário de eventos inclui rituais tradicionais da cidade, como o Desfile Cívico e a entrega do Relógio das Flores, a chegada do Trem Iluminado e a realização de dois dias de rodas de samba no primeiro final de semana do mês. Também estão programadas diversas edições do “Show na Praça”para os dias 12, 13, 20, 26 e 27 de dezembro, todas na Praça Dr. Benedito Meirelles.
Na véspera do aniversário, a Prefeitura realizará a distribuição do bolo de 97 metros após a Parada de Natal, que será seguida por uma apresentação especial do grupo Negritude Júnior na Praça Padre Victor Coelho de Almeida.
O dia 17 de dezembro, data oficial do aniversário, contará com o Hasteamento das Bandeiras, Missa Solene, a tradicional Corrida Henoch Reis Filho e o show de encerramento da Banda Gênesis, também na Praça Padre Victor Coelho de Almeida.
Entre os eventos da segunda quinzena, destacam-se o lançamento do livro “Aparecida 100 anos” (18), a formatura do projeto de capoeira “Eduquem as Crianças – Mandigueiros do Amanhã” (19), apresentações da BAMAP e da AAMEE Aparecidense (20) e um show de Natal na noite de 24 de dezembro, após a Missa de Natal. O mês comemorativo será encerrado com a programação de Réveillon, que inclui Missa e o Show da Virada na Praça Dr. Benedito Meirelles.
A programação completa está disponível para consulta no site oficial da Prefeitura. Todos os eventos são gratuitos e abertos a todas as idades.