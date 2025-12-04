Mensagens de despedida, fé e comoção tomaram conta das redes sociais após a confirmação da morte de Matheus Santos, de 21 anos, em Jacareí. Amigos e familiares usaram a internet para prestar homenagens e expressar a dor causada pela perda repentina.
“Foi uma grande perda para nós”, escreveu um amigo próximo.
Um primo lamentou a despedida precoce. “Descansa em paz, meu primo. Deus tá te esperando.”
Entre as mensagens mais emocionadas, uma amiga destacou a personalidade do jovem. “Que notícia triste... Matheus foi uma vida tão jovem e cheia de amor para dar. Que o Espírito Santo traga conforto àqueles que o amam.”
Uma conhecida da família também falou sobre o impacto da notícia entre amigos e colegas. “Meu filho esteve com ele um dia antes. A notícia chegou durante o culto e foi um choque para todos. Ele era muito querido. Que Deus console a família e todos que o amavam.”
Velório.
A família informou que a cerimônia de despedida será realizada nesta quinta-feira (4), das 10h às 11h, na Sala Valência, no interior do Campo das Oliveiras, localizado no Centro de Jacareí. Após a despedida, o sepultamento ocorrerá no crematório do próprio cemitério.
Corpo.
O corpo de Matheus foi localizado na tarde desta quarta-feira (3) na represa do Jaguari pelo Corpo de Bombeiros, após quatro dias de buscas ininterruptas. A localização ocorreu por volta das 13h30, com apoio de botes e mergulhadores.
A perícia científica e o policiamento foram acionados no local para os procedimentos legais. O jovem estava desaparecido desde o último domingo (30), quando nadava na represa.
Imagens registradas por amigos minutos antes do desaparecimento foram entregues às autoridades e devem ajudar a esclarecer as circunstâncias do caso. As causas da morte seguem sendo investigadas.