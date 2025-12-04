Uma mulher foi interceptada pela Polícia Penal do Estado de São Paulo em Taubaté, ao tentar entrar no Centro de Detenção Provisória “Dr. Félix Nobre de Campos” com droga escondida no sutiã. A ação ocorreu no último sábado (29), durante o período de visitas familiares. A mulher pretendia entregar um invólucro de maconha a um dos presos da unidade.

Durante o procedimento de inspeção, ao passar pelo aparelho de escâner corporal, foram notadas alterações na região dos seios da visitante. Questionada, ela confessou que portava entorpecente camuflado na roupa íntima e, voluntariamente, retirou um invólucro contendo cerca de 15 gramas de maconha.

