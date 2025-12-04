04 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
INTERCEPTADA

Mulher camufla droga no sutiã para entrar no CDP de Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Mulher levava 15 gramas de maconha no sutiã
Mulher levava 15 gramas de maconha no sutiã

Uma mulher foi interceptada pela Polícia Penal do Estado de São Paulo em Taubaté, ao tentar entrar no Centro de Detenção Provisória “Dr. Félix Nobre de Campos” com droga escondida no sutiã. A ação ocorreu no último sábado (29), durante o período de visitas familiares. A mulher pretendia entregar um invólucro de maconha a um dos presos da unidade.

Durante o procedimento de inspeção, ao passar pelo aparelho de escâner corporal, foram notadas alterações na região dos seios da visitante. Questionada, ela confessou que portava entorpecente camuflado na roupa íntima e, voluntariamente, retirou um invólucro contendo cerca de 15 gramas de maconha.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A mulher foi encaminhada à Delegacia de Polícia local para registro do Boletim de Ocorrência e demais trâmites legais. Além disso, ela foi suspensa do cadastro de visitantes da Secretaria da Administração Penitenciária.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários