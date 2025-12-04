Policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) localizaram e prenderam cinco homens que possuíam mandados de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas. As prisões aconteceram na terça-feira (2) em ocorrências e localidades distintas, nas cidades de Piquete, Cruzeiro e Cachoeira Paulista, em São Paulo.

Em patrulhamento pelo bairro Alto da Bela Vista, em Piquete, a equipe da Força Tática prendeu três homens. Durante a noite, em uma abordagem numa adega localizada no bairro Itagaçaba, em Cruzeiro, foi capturado o quarto homem. Na sequência, em patrulhamento no bairro Vila Carmem, em Cachoeira Paulista, mais um homem foragido foi localizado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp