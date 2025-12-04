A Polícia Civil de São Paulo realiza nesta quinta-feira (4) a Operação Falso Mercúrio contra uma organização que prestava serviços de lavagem de dinheiro a uma facção criminosa.

A ação é liderada pelo Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) e cumprimento a 54 mandados judiciais, sendo seis de prisão e 48 de busca e apreensão na capital paulista e na Grande São Paulo.

A pedido dos investigadores, a Justiça determinou o sequestro de 49 imóveis, de três embarcações e 257 veículos em nome dos investigados. Pelo menos 20 pessoas físicas e outras 37 jurídicas tiveram as contas bloqueadas.