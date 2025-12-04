Policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam dois homens foragidos da Justiça em Taubaté. As prisões aconteceram em duas ações distintas na terça-feira (2) com poucas horas de diferença entre elas.

Por volta das 14h50, em patrulhamento pelo bairro Cecap 3, a equipe abordou um homem em atitude suspeita e, em pesquisa no aplicativo Muralha Paulista, constatou um mandado de prisão em desfavor do criminoso pelo crime de furto, art. 155 (CP).

