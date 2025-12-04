04 de dezembro de 2025
Dois procurados pela Justiça são localizados e presos em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
Policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam dois homens foragidos da Justiça em Taubaté. As prisões aconteceram em duas ações distintas na terça-feira (2) com poucas horas de diferença entre elas.

Por volta das 14h50, em patrulhamento pelo bairro Cecap 3, a equipe abordou um homem em atitude suspeita e, em pesquisa no aplicativo Muralha Paulista, constatou um mandado de prisão em desfavor do criminoso pelo crime de furto, art. 155 (CP).

Posteriormente, em patrulhamento pelo bairro Residencial Sítio Santo Antônio, por volta das 19h50, foi cumprido o mandado de prisão em desfavor de um outro homem, de 24 anos, pelo crime de roubo, art. 157 (CP).

Ambas as ocorrências foram apresentadas na Central de Flagrantes de Taubaté e os homens permaneceram presos à disposição da Justiça.

