Policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam um homem por tráfico de drogas e apreenderam grande quantidade de entorpecentes. A ação aconteceu na terça-feira (2), na cidade de Aparecida.
A equipe em patrulhamento pela rua 1º de maio, abordou um suspeito conduzindo uma motocicleta Honda XRE e com ele localizou:
dois tijolos de maconha
49 porções de maconha
46 frascos de maconha
480 eppendorfs de cocaína
228 porções de dry
R$ 374 em dinheiro
um aparelho celular
A moto e todo os itens foram aprendidos. O homem foi preso e conduzido ao Plantão Policial de Guaratinguetá.