04 de dezembro de 2025
TRÁFICO DE DROGAS

PM faz apreensão de drogas e prende suspeito de tráfico na região

Por Da redação | Aparecida
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Apreesão de variedade de drogas em Aparecida- SP
Policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam um homem por tráfico de drogas e apreenderam grande quantidade de entorpecentes. A ação aconteceu na terça-feira (2), na cidade de Aparecida.

A equipe em patrulhamento pela rua 1º de maio, abordou um suspeito conduzindo uma motocicleta Honda XRE e com ele localizou:

dois tijolos de maconha 

  • 49 porções de maconha 

  • 46 frascos de maconha 

    • 480 eppendorfs de cocaína 

  • 228 porções de dry

  • R$ 374 em dinheiro

  • um aparelho celular 

    •  A moto e todo os itens foram aprendidos. O homem foi preso e conduzido ao Plantão Policial de Guaratinguetá.

