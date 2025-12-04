Após seis meses de obras, a Livraria Mantiqueira abre as portas em São José dos Campos, no próximo sábado (6), na Vila Adyana, região central da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com mais de 450 metros quadrados de área, jardim com pitangueira, café e estrutura para eventos, o projeto, da designer Ana Starling, foi concebido para abrigar diversos tipos de eventos, de clubes de leitura a festivais literários.