Após seis meses de obras, a Livraria Mantiqueira abre as portas em São José dos Campos, no próximo sábado (6), na Vila Adyana, região central da cidade.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Com mais de 450 metros quadrados de área, jardim com pitangueira, café e estrutura para eventos, o projeto, da designer Ana Starling, foi concebido para abrigar diversos tipos de eventos, de clubes de leitura a festivais literários.
O estabelecimento promoverá o Festival de Inauguração para marcar o início das atividades da nova livraria. Serão dez atividades, para crianças e adultos, nos dias 6 e 7 de dezembro (sábado e domingo).
A programação tem contação de história, oficinas, lançamentos de livros, mesas literárias e bate-papo.
O autor mais aguardado pelos leitores é o escritor Milton Hatoum, eleito imortal da ABL (Academia Brasileira de Letras) e um dos principais romancistas brasileiros em atividade. No sábado, às 16h, ele lançará seu mais recente romance, “Dança de Enganos”, último volume da trilogia O Lugar Mais Sombrio.
Referência na região da Serra da Mantiqueira e do Vale do Paraíba, a Livraria Mantiqueira é reconhecida pela curadoria criteriosa de livros e cafés especiais. Foi criada em 2018, por Roberto Guimarães, idealizador da Flima (Festa Literária da Mantiqueira).
Em Santo Antônio do Pinhal, a livraria ocupa um casarão na avenida principal preservado por fora e moderno por dentro, com arquitetura contemporânea e um café em amplo deck com vista para a natureza.
Expansão para São José dos Campos marca a entrada da publicitária Carolina Rochel na sociedade. A empresa passou por uma série de melhorias em processos para se preparar para o novo momento da operação.
FESTIVAL DE INAUGURAÇÃO DA LIVRARIA MANTIQUEIRA
SÁBADO – 6/12
9h30
Atividade para crianças e famílias
BRINCADEIRAS MUSICAIS
Musicalização infantil com a Casa da Musicalização
11h30
Lançamento coletivo
Livros publicados por autores do Vale do Paraíba em 2025
14h
Mesa literária
CLUBES DE LEITURA: a potência do coletivo
Com Thaís Inocêncio e Bruno Freitas (Piquenique Literário SJC) e Maria Carolina Casati (@encruzilinhas); mediação: Cristina Yamazaki
16h
Lançamento de livro
MILTON HATOUM
Bate-papo de lançamento de DANÇA DE ENGANOS (Companhia das Letras)
Mediação: Roberto Guimarães
18h
Lançamento de livro
JÉSSICA BALBINO
Bate-papo de lançamento de PORCA GORDA (Barraco Editorial)
Mediação: Jéssica Souza
DOMINGO – 7/12
9h30
Atividade para crianças e famílias
CONTAÇÃO DE HISTÓRIA
QUAL É O BICHO, QUE BICHO QUE É?
Com Asa da Palavra (Diana Gerbelli e Fabrício Cardial)
10h30
Atividade para crianças e famílias
OFICINA DE COLAGEM
Com recortes e papéis diversos, crianças pequenas e grandes vão criar bichos malucos, reais ou inventados, divertidos ou mal-humorados! A técnica de recorte e colagem criando animais envolve crianças e todo mundo que quer fazer arte!
Com Diana Gerbelli (artista e arte-educadora)
11h30
Mesa literária
VIVER ENTRE LIVROS
Autores e profissionais do mercado editorial conversam sobre os desafios e as oportunidades da cena literária e livreira em São José dos Campos
Com Cláudia S. Cruz (tradutora), Fabrício Cunha (autor), Tatiana Iaconelli (editora) e Thalita Monte Santo (autora)
14h
Bate-papo
A HORA E A VEZ DAS LIVRARIAS DE RUA
Em todo o mundo, florescem livrarias de rua que são pontos de encontro e conquistam corações e mentes de leitores de todas as idades. O que explica essa tendência?
Com Analu Oliveira (livreira e pedagoga) e Roberto Guimarães (curador da Livraria Mantiqueira)
16h
Lançamento de livro
DANIEL MUNDURUKU
Bate-papo de lançamento de FANTASMAS (Record)
Mediação: Ana Catarina Pinheiro
A entrada para o Festival de Inauguração será gratuita. Não é necessário fazer inscrição, mas recomenda-se chegar com antecedência. Haverá distribuição de senhas para autógrafos com os escritores presentes.
LIVRARIA MANTIQUEIRA (SJC)
Av. Paulo Becker, 108
Vila Adyana
São José dos Campos - SP
Entrada gratuita