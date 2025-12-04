04 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ADULTERAÇÃO VEICULAR

Mulher é presa em Campos conduzindo carro roubado no RJ em 2024

Por Da redação | Campos do Jordão
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Fiat Moby com queixa de roubo
Fiat Moby com queixa de roubo

Policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), em patrulhamento pelo bairro Abernéssia, em Campos do Jordão, prenderam uma mulher e apreenderam um veículo produto de roubo. A ação aconteceu na terça-feira (2), por volta das 19h10.

A abordagem da condutora em um veículo Fiat Moby foi realizada na avenida Frei Orestes Girardi.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A equipe em vistoria identificou que o emplacamento não era condizente com o veículo e que o original tinha queixa de roubo em 02/03/2024, no estado do Rio de Janeiro.

A mulher foi presa e conduzida à Central de Flagrantes, onde permaneceu à disposição da Justiça por crime de receptação de veículos e adulteração de sinais identificadores.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários