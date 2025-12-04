Policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), em patrulhamento pelo bairro Abernéssia, em Campos do Jordão, prenderam uma mulher e apreenderam um veículo produto de roubo. A ação aconteceu na terça-feira (2), por volta das 19h10.

A abordagem da condutora em um veículo Fiat Moby foi realizada na avenida Frei Orestes Girardi.

