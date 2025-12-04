Policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), em patrulhamento pelo bairro Abernéssia, em Campos do Jordão, prenderam uma mulher e apreenderam um veículo produto de roubo. A ação aconteceu na terça-feira (2), por volta das 19h10.
A abordagem da condutora em um veículo Fiat Moby foi realizada na avenida Frei Orestes Girardi.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A equipe em vistoria identificou que o emplacamento não era condizente com o veículo e que o original tinha queixa de roubo em 02/03/2024, no estado do Rio de Janeiro.
A mulher foi presa e conduzida à Central de Flagrantes, onde permaneceu à disposição da Justiça por crime de receptação de veículos e adulteração de sinais identificadores.