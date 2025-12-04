04 de dezembro de 2025
ARTE NAS RUAS

Espetáculo de circo chega a vários locais de SJC gratuitamente

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMSJC
“Gran Circo Brasilis - O Maior Espetáculo da Terra”
“Gran Circo Brasilis - O Maior Espetáculo da Terra”

São José dos Camps recebe o espetáculo “Gran Circo Brasilis - O Maior Espetáculo da Terra”  para apresentações gratuitas em espaços culturais durante o mês de dezembro. A atração, realizada por artistas cadastrados no programa Arte nas Ruas, tem sua estreia marcada para este sábado (6), às 18h, no Cine Santana.

O espetáculo inicia-se com um cortejo pela cidade, simulando a chegada dos antigos circos, anunciada com música e festa. Na tradição circense, este cortejo funcionava como estratégia de divulgação e promoção de interação direta com o público. Após o cortejo de abertura, inicia-se a apresentação principal de variedades circenses. O repertório inclui malabarismo, acrobacia aérea, contorcionismo, magia, música e momentos cômicos. A linguagem incorpora diversas expressões artísticas que fazem parte do Projeto Arte nas Ruas.

Confira a programação

  • 6 de dezembro, às 18h – Cine Santana
  • 7 de dezembro, às 17h – Cine Teatro Benedito Alves
  • 11 de dezembro, às 20h – Casa de Cultura Flávio Craveiro - Teatro Dailor Varela
  • 13 de dezembro, às 9h – Pátio do Museu Municipal
  • 14 de dezembro, às 15h – Arena do Parque da Cidade
  • 22 e 23 de dezembro, às 18h – Praça Afonso Pena

Projeto Arte nas Ruas

O programa Arte nas Ruas foi desenvolvido pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo em 2017 com o objetivo de valorizar a arte de rua. O projeto leva à população diversas manifestações artísticas como acrobacia, equilibrismo, malabarismo, palhaçaria, dança, música e teatro, permitindo que o público tenha acesso a essas artes em praças, parques e outros espaços da cidade.

