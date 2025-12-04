04 de dezembro de 2025
BRIGA NA RUA

Mulheres brigam em avenida no centro comercial de Cruzeiro

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Cena da briga entre as mulheres no centro de Cruzeiro
Cena da briga entre as mulheres no centro de Cruzeiro

Duas mulheres brigaram na avenida Major Novaes, no Centro de Cruzeiro. Imagens delas agredindo-se mutuamente viralizaram nas redes sociais na tarde dessa quarta-feira (3).

As imagens exibem as duas envolvidas trocando agressões físicas em plena via pública, gerando tumulto e atraindo a atenção de quem passava pelo local.

Comerciantes e pedestres acompanharam a cena à distância, enquanto outras pessoas registraram o momento, que rapidamente se espalhou por grupos e perfis da região.

A movimentação interrompeu parcialmente o fluxo na calçada e causou preocupação entre moradores. Algumas pessoas tentaram separar as duas mulheres.

Ainda não há informações oficiais sobre o que motivou a briga ou se alguma das mulheres ficou ferida.

A Polícia Militar foi acionada para verificar a ocorrência, mas detalhes sobre possíveis medidas tomadas não foram divulgados. As autoridades municipais também não se manifestaram sobre o caso.

