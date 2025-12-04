Duas mulheres brigaram na avenida Major Novaes, no Centro de Cruzeiro. Imagens delas agredindo-se mutuamente viralizaram nas redes sociais na tarde dessa quarta-feira (3).

As imagens exibem as duas envolvidas trocando agressões físicas em plena via pública, gerando tumulto e atraindo a atenção de quem passava pelo local.