Duas mulheres brigaram na avenida Major Novaes, no Centro de Cruzeiro. Imagens delas agredindo-se mutuamente viralizaram nas redes sociais na tarde dessa quarta-feira (3).
As imagens exibem as duas envolvidas trocando agressões físicas em plena via pública, gerando tumulto e atraindo a atenção de quem passava pelo local.
Comerciantes e pedestres acompanharam a cena à distância, enquanto outras pessoas registraram o momento, que rapidamente se espalhou por grupos e perfis da região.
A movimentação interrompeu parcialmente o fluxo na calçada e causou preocupação entre moradores. Algumas pessoas tentaram separar as duas mulheres.
Ainda não há informações oficiais sobre o que motivou a briga ou se alguma das mulheres ficou ferida.
A Polícia Militar foi acionada para verificar a ocorrência, mas detalhes sobre possíveis medidas tomadas não foram divulgados. As autoridades municipais também não se manifestaram sobre o caso.