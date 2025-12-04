04 de dezembro de 2025
PRISÃO EM GUARÁ

Trio suspeito de assaltar jovem é preso lanchando no McDonald’s

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Viaturas da Polícia Militar em Guaratinguetá
Viaturas da Polícia Militar em Guaratinguetá

Policiais da Força Tática da Polícia Militar prenderam três suspeitos de envolvimento em um assalto ocorrido no bairro Mondesir, em Lorena. A prisão aconteceu na noite dessa quarta-feira (3).

Jovens são suspeitos de render uma jovem dentro de sua residência e levar diversos pertences de valor da vítima. O assalto ocorreu na terça-feira (2).

O trio foi localizado lanchando tranquilamente no McDonald’s, no Buriti Shopping, em Guaratinguetá.

A ação rápida da Polícia Militar resultou na prisão dos envolvidos, que foram encaminhados à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Guaratinguetá.

