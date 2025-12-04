Policiais da Força Tática da Polícia Militar prenderam três suspeitos de envolvimento em um assalto ocorrido no bairro Mondesir, em Lorena. A prisão aconteceu na noite dessa quarta-feira (3).

Jovens são suspeitos de render uma jovem dentro de sua residência e levar diversos pertences de valor da vítima. O assalto ocorreu na terça-feira (2).