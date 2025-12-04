A CCR RioSP informou que a interdição do Viaduto Bandeirante, localizado no Jardim da Granja, será realizada a partir da próxima segunda-feira, 8 de dezembro, com previsão de liberação em 17 de dezembro. O viaduto conecta as regiões centro e sudeste de São José dos Campos, passando sobre a Via Dutra. As obras de reforma estrutural serão conduzidas no período noturno, entre 20h e 5h, para evitar o tráfego intenso.
Serão realizadas intervenções com a utilização de um guindaste de 750 toneladas para içar vigas de uma nova estrutura, que substituirá a atual.
O trânsito local será ajustado conforme o cronograma de três fases:
1ª Fase (8 a 11 de dezembro): A via expressa sentido Rio de Janeiro será interditada, com o fluxo desviado para a Avenida dos Astronautas. O viaduto no sentido centro também será interditado. Para acessar os bairros Jardim Uirá, Flamboyant e Jardim Souto, os motoristas deverão utilizar as rotas pela Via Cambuí e pela Rodovia dos Tamoios.
2ª Fase (12 e 13 de dezembro): O trânsito será liberado, com operação de Pare e Siga coordenada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).
3ª Fase (14 a 17 de dezembro): A interdição ocorrerá no sentido bairro, com acesso pela Via Cambuí ou pelo trevo do CTA.
Todas as etapas serão acompanhadas pela Polícia Rodoviária Federal e pela Secretaria de Mobilidade Urbana de São José dos Campos.