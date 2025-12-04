A CCR RioSP informou que a interdição do Viaduto Bandeirante, localizado no Jardim da Granja, será realizada a partir da próxima segunda-feira, 8 de dezembro, com previsão de liberação em 17 de dezembro. O viaduto conecta as regiões centro e sudeste de São José dos Campos, passando sobre a Via Dutra. As obras de reforma estrutural serão conduzidas no período noturno, entre 20h e 5h, para evitar o tráfego intenso.

Serão realizadas intervenções com a utilização de um guindaste de 750 toneladas para içar vigas de uma nova estrutura, que substituirá a atual.

