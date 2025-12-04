A RMVale deve enfrentar uma sexta-feira marcada pela presença constante de nuvens e por variações significativas de temperatura entre as cidades. Segundo dados do Climatempo, o tempo permanece firme na maior parte do Vale, mas a previsão é de chuva no Litoral Norte.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Em São José dos Campos, a sexta-feira será de muitas nuvens, com algumas aberturas de sol ao longo do dia. As temperaturas variam entre 15°C e 26°C, sem previsão de chuva. O mesmo cenário se repete em Taubaté, onde os termômetros oscilam entre 16°C e 27°C, com céu carregado e tempo seco.