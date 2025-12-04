A RMVale deve enfrentar uma sexta-feira marcada pela presença constante de nuvens e por variações significativas de temperatura entre as cidades. Segundo dados do Climatempo, o tempo permanece firme na maior parte do Vale, mas a previsão é de chuva no Litoral Norte.
Em São José dos Campos, a sexta-feira será de muitas nuvens, com algumas aberturas de sol ao longo do dia. As temperaturas variam entre 15°C e 26°C, sem previsão de chuva. O mesmo cenário se repete em Taubaté, onde os termômetros oscilam entre 16°C e 27°C, com céu carregado e tempo seco.
No Vale Histórico, Guaratinguetá segue a mesma tendência do centro do Vale. A cidade terá mínima de 16°C e máxima de 27°C, também sem possibilidade de chuva, mantendo o dia com muitas nuvens e períodos de sol.
No Litoral Norte, o destaque é Caraguatatuba, que terá tempo instável. A previsão indica sol com aumento de nuvens, seguido de pancadas de chuva entre o fim da manhã e a tarde, além de noite chuvosa. As temperaturas variam entre 18°C e 24°C, e a chance de chuva chega a 82%.
Fechando a região, Campos do Jordão terá um dia típico de serra: muitas nuvens, céu nublado em alguns períodos e temperaturas mais amenas. A mínima prevista é de 11°C, enquanto a máxima chega aos 22°C, sem expectativa de chuva.
A sexta deve ser marcada, portanto, por céu fechado em grande parte da RMVale, tempo firme no interior e instabilidade localizada no Litoral Norte, conforme previsão do Climatempo.